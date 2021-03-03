Магнитогорск, Челябинская область, 3 марта, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обеспечили безопасность матчей Кубка Гагарина и Молодёжной хоккейной лиги, которые прошли в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили 3 марта в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

До начала игр специалисты инженерно-досмотровой группы магнитогорского ОМОНа обследовали периметр здания ледовой арены. Также проверка была проведена внутри помещения.

В обследовании участвовали кинологи. Когда начались матчи, бойцы отряда мобильного особого назначения охраняли здание, участников и зрителей, обеспечивая общественный порядок и общественную безопасность.

Напомним, матч Кубка Гагарина между командами «Металлург» (Магнитогорск) и «Барыс» (Казахстан) состоялся накануне, 2 марта. На трибунах находились порядка трёх тысяч зрителей.

В этот же день магнитогорские «Стальные лисы» противостояли оренбургским «Сарматам» в матче регулярного чемпионата.