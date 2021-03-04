Тегеран, , 08:20 — REGNUM 3 марта генеральный директор иранской северо-восточной железнодорожной линии 2, базирующейся в Горгане, заявил, что иранский экспорт в Туркмению через Инчеборун достиг рекордного уровня в 220 000 тонн. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Хотя граница была закрыта более чем на 100 дней из-за ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции, более 220 000 тонн товаров было экспортировано в Туркменистан по железной дороге», — сообщил Мохсен Этемад журналистам IRNA.

Чиновник также заявил, что около 100 000 тонн цемента экспортируется из провинции Голестан. Сталь, плитка, финики, моющее средство и яблоки являлись ключевыми товарными статьями, вошедшими в иранский экспорт.

Иран экспортировал в Туркменистан около 144 000 тонн товаров за 11 месяцев прошлого года, однако в текущем году страна экспортировала около 220 000 тонн товаров за последние семь месяцев, при этом прогнозируется, что до конца текущего иранского года (до конца 21 марта) он достигнет 300 000 тонн.

Этемад со своей стороны заявил, что ширина туркменской железной дороги больше общемирового стандарта, что является камнем преткновения для железнодорожной торговли между двумя странами.

Ранее министр дорожного и городского развития Ирана Мохаммад Эслами недавно посетил пограничную железную дорогу Инчеборун и пообещал решить технический вопрос ширины рельсов. Он сообщил, что количество железнодорожных вагонов для перевозки иранских грузов в Туркменистан увеличится до 30.