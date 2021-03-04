Тегеран, , 08:42 — REGNUM 3 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран и Сеул договорились о репатриации иранских активов из Южной Кореи. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Зариф отметил, что на прошлой неделе в ходе переговоров со своим южнокорейским коллегой министр иностранных дел Южной Кореи пообещал сделать все возможное для решения данного вопроса. Он подчеркнул, что Иран также инициировал разбирательство по поводу задолженности Южной Кореи перед Исламской Республикой.

«Механизмы были согласованы, однако южнокорейское правительство, похоже, еще не получило зеленого света», — сказал Зариф. Он также заявил, что Иран не считает необходимым «получать добро от США, однако Южная Корея настаивает на этом для дальнейшего урегулирования сложившейся ситуации мирными средствами».