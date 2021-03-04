Приштина, , 02:52 — REGNUM Лидер косовского «Движения за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти 3 марта в ходе визита в Тирану провел совместную пресс-конференцию с главой албанского отделения своей партии Боикеном Абази.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Курти заявил перед журналистами, что Косово, как и Албания, нуждается в переменах. Победа «Движения за самоопределение» на выборах в Косово должна отразиться и на результатах парламентских выборов 25 апреля в Албании.

«Недовольные албанцы — это надежда Албании и наша», — заявил Курти.

Политик также прибавил, что для процветания Албании необходимо, чтобы албанцы возвращались из эмиграции и вкладывали средства в развитие своей страны. Также Курти пообещал сразу же после формирования правительства в Косово направить усилия на углубления сотрудничества с Албанией.

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