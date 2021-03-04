Тегеран, , 08:44 — REGNUM 2 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвали положить конец войне в Йемене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 марта.

В телефонном разговоре Зариф и Гутерриш обсудили вопрос о начале политического диалога. В ходе беседы генсек ООН подробно остановился на последних мерах, принятых для прекращения войны в Йемене и установления справедливости в стране. Он также поблагодарил Иран за инициативы, предпринятые для содействия установлению мира в Йемене.

Зариф, со своей стороны, заявил о безоговорочной поддержке Ираном шагов ООН по установлению справедливого мира, призвав положить конец войне, снять осаду и предоставить гуманитарную помощь йеменскому народу. Он также выразил надежду, что международное сообщество станет свидетелем установления стабильности в Йемене, сформировав инклюзивное правительство.