Тегеран, , 08:06 — REGNUM 3 марта вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что Исламская Республика готова предоставить Сирии медицинское оборудование и технологии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Саттари сделал это замечание на встрече с министром здравоохранения Сирии Хасаном Габбашем, отметив, что иранский прогресс в секторе здравоохранения характеризовался огромными успехами в последние годы.

«Компании, основанные на знаниях, продвинули сектор здравоохранения до такой степени, что страна теперь имеет право голоса в области медицины, производства медицинского оборудования и разработки биотехнологий», — подчеркнул иранский чиновник.

Он также заявил: «Исламская Республика может экспортировать в Сирию некоторое оборудование в условиях распространения смертельного вируса». Саттари отметил, что две недели назад Иран также начал экспортировать Фактор VII (витамин К) в Сирию.

В свою очередь, сирийский министр призвал предоставить некоторым сирийским врачам возможность принять участие в краткосрочных курсах в Иране. Габбаш подчеркнул, что импорт лекарств из Ирана очень важен для Сирии, потому что осажденная страна придает большое значение стандарту медикаментов.