Тегеран, , 08:49 — REGNUM 2 марта президент Ирана Хасан Рухани назвал ядерную сделку 2015 года многосторонним международным соглашением, которое было одобрено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, отметив, что США должны отменить санкции, чтобы возродить данное соглашение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 марта.

Рухани сделал это замечание в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, предупредив, что утрата возможностей для возрождения и поддержания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) осложнит ситуацию.

Иранский президент подчеркнул, что международное соглашение не может быть пересмотрено, отметив, что постепенное снижение иранских обязательств произошло из-за выхода США из СВПД и бездействия трех европейских держав (Великобритании, Германии и Франции) по выполнению своих обязательств, при этом Иран немедленно вернется к своим обязательствам, как только другие подписанты сделки выполнят свою часть сделки.

Глава иранского правительства также предупредил, что любая неконструктивная мера или позиция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может привести к новым вызовам или осложнению ситуации.

Назвав Францию важным игроком, Рухани заявил, что связи между Парижем и Тегераном могут расширяться на основе схожести точек зрения и наличия общих долгосрочных целей для укрепления двустороннего, регионального и международного сотрудничества.