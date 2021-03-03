Казань, , 23:08 — REGNUM Казанский «Ак Барс» принял на своем льду нижегородское «Торпедо» в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Татнець-Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Защитник «Ак Барса» Тревор Мерфи принял участие в обоих голах своей команды. Он стал одним из ассистентов гола Артема Галимова на 4-й минуте матча и сам забросил победную шайбу в овертайме. Единственный гол «Торпедо» на свой счет записал Крис Уайдман.

Голкипер нижегородского Андрей Тихомиров отразил 50 бросков в створ своих ворот из 52 возможных.