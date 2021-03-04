Скопье, , 02:50 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 3 марта обратился к парламенту с требованием выразить доверие его правительству.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, свое требованием Заев объяснил желанием проверить, является ли устойчивым его правление на фоне регулярных заявлений оппозиции из ВРМО-ДПМНЕ (Внутренняя Македонская Революционная Организация — Демократическая Партия за Македонское Национальное Единство) о намерении добиться отставки правительства.

В поддержку правительства Заева выступило большинство — 62 депутата из 120, что означает выражение доверия парламента.

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