Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Коумо не собирается уходить в отставку несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, пишет 3 марта Associated Press.

Коумо заявил 3 марта, что намерен остаться в офисе вопреки обвинениям со стороны его бывшей сотрудницы Линдси Бойлан.

«Теперь я понимаю, что вел себя неуважительно и заставил некоторых чувствовать себя некомфортно, — заявил губернатор. — Мои действия не были нарочными, и я раскаиваюсь в содеянном».

Отвечая на вопрос об отставке, Коумо заявил: «я был избран не политиками, а жителями штата Нью-Йорк. Я не собираюсь уходить в отставку».

Напомним, что скандал вокруг губернатора заставил многих от него отвернуться и попросить уйти со своего поста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бойлан рассказала, что в 2017 году Куомо предложил женщине «сыграть в покер на раздевание», когда они летели на одно из мероприятий на частном самолёте. В 2018 году губернатор поцеловал её в губы. В результате из-за таких действий руководителя Бойлан уволилась.