Дамаск, , 23:03 — REGNUM На территории сирийской провинции Алеппо протурецкие боевики жёстко подавили акцию протеста местных жителей, требовавших ухода незаконных вооруженных формирований и возвращения района под власть Дамаска, сообщил 3 марта замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

В результате жесткого разгона митинга пять мирных жителей получили ранения.

«В населённом пункте Эль-Баб около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска», — рассказал Александр Карпов.

По информации российских военных, митинг «был жёстко подавлен боевиками с применением силы, в результате чего пять местных жителей получили ранения».

Карпов отметил, что на сирийской территории, подконтрольной военным Турции, отмечается рост протестных акций местных жителей, недовольных поведением боевиков незаконных вооруженных формирований.

Читайте ранее в этом сюжете: Эхо карабахской войны отразилось в Ираке и Сирии