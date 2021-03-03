Лос-Анджелес, США, , 23:00 — REGNUM Премьера мультфильма «Кролик Питер 2» состоится раньше намеченного срока. Об этом 3 марта сообщает журнал Variety.

Изначально планировалось, что кинотеатры начнут показывать картину в июне 2021 года. Сейчас стало известно, что театральная премьера «Кролика Питера 2» состоится 14 мая 2021-го.

В качестве режиссёра проекта выступил Уилл Глак. «Кролик Питер 2» будет представлять собой смесь 3D-анимации и игровой картины. Главного героя озвучит известный комик Джеймс Корден. В проекте также участвуют Марго Робби, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс, певица Сиа и другие известные фигуры.

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