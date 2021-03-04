Приштина, , 01:55 — REGNUM Лидер косовского «Движения за самоопределение» и будущий премьер-министр Косово Альбин Курти 3 марта в ходе визита в Тирану заявил, что создание моноэтничного Специального трибунала, расследующего преступления руководства Армии освобождения Косово (УЧК), совершенные в годы Косовской войны, было навязано Косово. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

«Специальный трибунал в Гааге был навязан извне и является моноэтничным судом. Мы хотим нормальный суд в Косово, а не специальный суд вне Косово», — заявил политик. Напомним, формально Специальный трибунал по Косово является частью судебной системы Косово, однако расположен он в Гааге, и весь процесс суда осуществляет международный персонал.

По словам Курти, борьба УЧК была справедливой и чистой, преступления же отдельных ее представителей будут «в приоритетном порядке и серьезно» рассмотрены косовским судом после проведения реформы системы правосудия.

Напомним, в настоящее время наиболее опасные политические противники Курти — Хашим Тачи и Кадри Весели — находятся в Гааге, где ожидают начала судебных процессов по обвинению их в преступлениях против человечности, пытках и незаконном убийстве свыше ста человек, в том числе албанцев.