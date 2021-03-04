Скопье, , 03:13 — REGNUM Правительство Северной Македонии приняло решение о переименовании ряда улиц, мостов, площадей и других инфраструктурных объектов в Скопье. 102 объекта отныне будут носить имена знаменитых албанцев.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, улицы Скопье будут носить имена деятелей албанского возрождения — Наума Вечильхарджи, Константина Кристофорди и Наума Фрашери, патриотов Умера Призрени и Авни Рустеми, лидеров косовского сопротивления Адема Демачи и Ибрагима Руговы, а также албанских писателей и деятелей искусства — Дритеро Аголли, Фатоса Аррапи, Сефера Муслиу и других.

Напомним, по приблизительным оценкам албанцы составляют около трети населения Северной Македонии. Точные цифры позволит установить перепись населения.

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