Вашингтон, 3 марта 2021, 22:54 — REGNUM Вашингтон оставляет за собой право ответить на ракетную атаку на американскую военную базу в иракской провинции Анбар, сообщила 3 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Говоря о том, что пока не известны ответственные за это нападение, представитель американской администрации сказала, что Вашингтон может предпринять определённые действия.
Она добавила, что Вашингтон избегает скоропалительных решений и не намерен ухудшать ситуацию в регионе, тем более лить воду на мельницу противников США.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее десять ракет достигли военно-воздушной базы Айн-эль-Асад в Анбаре, на которой размещаются американские военные. При этом умер от сердечного приступа гражданский сотрудник базы.
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