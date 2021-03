Вашингтон, , 22:51 — REGNUM На платформе виртуальной реальности PS VR выйдет массовая многопользовательская игра (MMO) Zenith: The Last City. Об этом 3 марта PlayStation сообщила в своём блоге.

Отмечается, что она будет выполнена в стилистике JRPG (японских ролевых игр). Трейлер был опубликован на канале PlayStation.

Разработкой Zenith: The Last City занималась компания Ramen VR. Согласно сюжету, в мире игры произошла катастрофа, известная под названием The Fracture. Геймерам предложат управлять персонажами, которые должны будут сражаться «как с людьми, так и с богами, чтобы предотвратить повторную катастрофу».

