Ясиноватая, ДНР, 3 марта, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Снайпер украинских карателей убил сотрудника МВД ДНР, выводившего группу детей с нейтральной полосы между позициями противоборствующих сторон, сообщает 3 марта пресс-служба МВД Донецкой Народной Республики в своем Телеграм-канале.

Мвдднр.рус МВД ДНР

«Группа детей в районе Ясиноватой случайно оказалась на нейтральной полосе между позициями ВСУ и ДНР. Прибывшие на место сотрудники начали их эвакуацию, украинские военные открыли по ним снайперский огонь. Один сотрудник погиб», — сообщает пресс-служба МВД ДНР.

Инцидент уже подтвержден несколькими независимыми источниками.