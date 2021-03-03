Омск, , 22:41 — REGNUM В Омске сформирован эшелон для отправки тяжелой ракеты-носителя «Ангара» на следующую стадию летных испытаний, сообщил 3 марта глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«В Омске на ПО «Полет» сформирован второй эшелон с тяжелой Ангарой для продолжения лётных испытаний этого новейшего ракетно-космического комплекса», — написал Рогозин.

Напомним, первый запуск ракеты «Ангара» прошел 23 декабря 2014 года. Второй пуск был произведен 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк. Третий запуск тяжелой ракеты «Ангары» запланирован на второй квартал 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, главным заказчиком семейства тяжелых ракет-носителей «Ангара» является Минобороны России. На космодроме Восточный строятся объекты, предназначенные для запуска ракет этого семейства.

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