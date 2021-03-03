Эрбиль, Ирак, 3 марта 2021, 22:32 — REGNUM О задержании двух человек, причастных к ракетной атаке в Ираке 15 февраля 2021 г., сообщил 3 марта телеканал Al-Sumaria
Главное управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом объявило, что пойманы двое организаторов ракетного удара по аэропорту Эрбиля.
В частности, задержан Хейдар Хамза Аббас Мустафа аль-Баяти, признавшийся на допросе в организации и участии атаки.
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Напомним, в результате ракетной атаки на аэропорт столицы Иракского Курдистана 15 февраля погибли два человека — гражданин Ирана и контрактник.
Кроме того, ранения получили пятеро американских военных и двое мирных жителей. Было заявлено в ходе расследования, что атаку осуществили проиранские силы.
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