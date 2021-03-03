Эрбиль, Ирак, , 22:32 — REGNUM О задержании двух человек, причастных к ракетной атаке в Ираке 15 февраля 2021 г., сообщил 3 марта телеканал Al-Sumaria

Главное управление Иракского Курдистана по борьбе с терроризмом объявило, что пойманы двое организаторов ракетного удара по аэропорту Эрбиля.

В частности, задержан Хейдар Хамза Аббас Мустафа аль-Баяти, признавшийся на допросе в организации и участии атаки.

Читайте также: Госдеп пообещал возмездие за ракетную атаку в Ираке

Напомним, в результате ракетной атаки на аэропорт столицы Иракского Курдистана 15 февраля погибли два человека — гражданин Ирана и контрактник.

Кроме того, ранения получили пятеро американских военных и двое мирных жителей. Было заявлено в ходе расследования, что атаку осуществили проиранские силы.

Читайте ранее в этом сюжете: Военная база США обстреляна ракетами в Ираке. Есть жертвы