Нью-Йорк, США, , 22:27 — REGNUM Телеканал Fox решил продлить анимационный сатирический сериал «Симпсоны» на 33 и 34 сезоны. Об этом 3 марта сообщает портал Variety.

«Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт в тридцать третий раз отметит свой десятый день рождения», — сообщил создатель сериала Мэтт Гренинг.

Он отметил, что все участники проекта были очень рады услышать новость о решении Fox. Издание обратило внимание, что 34 сезон шоу выйдет в 2023 году и, таким образом, всего будет выпущено 757 эпизодов «Симпсонов».

Напомним, 700 эпизод «Симпсонов» выйдет в эфир 21 марта 2021 года. Ранее Мэтт Гренинг заявил, что он никогда не видел проблемы в том, что темнокожих персонажей в мультсериале озвучивали белые актёры.

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