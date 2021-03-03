Москва, , 22:18 — REGNUM Россельхознадзор частично снял ограничения на поставки томатов с территории Узбекистана, введённые в конце 2020 года. Об этом сообщает 3 марта пресс-служба ведомства.

Как уточняется, с сегодняшнего дня возобновить поставки томатов в Россию могут шесть предприятий Навоийской и Кашкадарьинской областей Узбекистана.

В Россельхознадзоре отметили, что решение об этом принято «под гарантии государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана», а также по результатам лабораторных исследований на предмет отсутствия вредителей в продукции данных компаний.

Напомним, ограничения на ввоз в Россию томатов из Узбекистана были введены в начале декабря минувшего года в связи с выявлением в них вируса коричневой морщинистости плодов томата (ToBRFV).