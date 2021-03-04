Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Сервис микроблогов Parler подал новый иск в отношении компании Amazon, сообщает 3 марта Reuters.

Parler отозвал свой первый антимонопольный иск против Amazon и завел новое дело против компании поздно вечером 2 марта.

В новом иске сервис объвиняет Amazon в клевете и нарушении контракта.

Пресс-секретарь Amazon заявил, что новый иск не имеет под собой никаких оснований.

Представители Parler не ответили на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Amazon отключил сервис микроблогов Parler от своего облачного хостинга, обосновав это тем, что сервис, популярный среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, распространял призывы к насилию. Ранее компании Apple и Google удалили Parler из своих интернет-магазинов мобильных приложений.