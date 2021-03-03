Сараево, , 22:35 — REGNUM Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович 3 марта провела переговоры с послом Российской Федерации в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Калабухов передал Туркович приглашение от министра иностранных дел России Сергея Лаврова посетить Москву. Визит запланирован на конец 2021 года по случаю 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений Сараево и Москвы.

Туркович поблагодарила за приглашение Лаврова и отметила, что этот визит позволит улучшить отношения и сотрудничество в разных областях между двумя странами и, прежде всего, в области экономики и культуры.

Калабухов подчеркнул, что существует множество возможностей для укрепления отношений во всех сферах, которые будут представлять интерес для обеих стран. Также он напомнил о заинтересованности России в открытии культурных центров в Боснии и Герцеговине, что будет способствовать развитию сотрудничества в сфере культуры.

На встрече было отмечено, что обе стороны в предстоящий период начнут готовиться к визиту в Москву.