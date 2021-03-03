Вашингтон, , 22:01 — REGNUM Известная стримерша Lilsimsie выложила в сеть видео, в котором она назвала «смехотворно дорогими» новые наборы виртуальных предметов для игры The Sims 4. Ролик был опубликован 3 марта на её YouTube-канале.

Она, в частности, обратила внимание, что в случае, если поклонники игры захотят приобрести весь дополнительный контент, им нужно будет выложить около $600.

«Я так боюсь, что это станет похоже на магазин The Sims 3», — сказала Lilsimsie.

Журналист издания GamesRadar в свою очередь отметил, что, по его подсчётам, геймерам нужно будет потратить даже больше, поскольку стоимость наборов Stuff Pack, Game Pack и Expansion Pack составляет около $785.

Напомним, 2 марта 2021 года разработчики выпустили новый набор предметов для The Sims 4. и выложили в сеть анонсирующий ролик. В него, в частности, вошла кухонная мебель, предметы для фитнеса и новая одежда.

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