Загреб, , 22:06 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa 3 марта отменила все рейсы по направлению Мюнхен — Загреб — Мюнхен в предстоящем летнем сезоне. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Две недели назад в Lufthansa заявляли о том, что в летнее расписание полетов она планирует снова включить целый ряд направлений в Хорватии, в том числе два рейса в Загреб, из Франкфурта и Мюнхена.

Lufthansa приостановила полёты по направлению Франкфурт-Загреб в марте 2020 года после вспышки пандемии, и по ней не организовывает рейсов уже год. Согласно текущему расписанию полетов, компания возобновит перевозки по этому направлению после начала летнего авиасезона, с 28 марта.

Что касается линии Мюнхен-Загреб, Lufthansa приостановила авиаперевозки на этой линии 1 декабря, и в течение длительного времени по этому направлению не работает хорватская авиакомпания Croatia Airlines, поэтому аэропорт Загреба уже 3 месяца не имеет прямое авиасообщение со столицей Баварии.