Ярославль, 3 марта, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» принял на своем льду финский «Йокерит» в рамках первого матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом — 1:0.

ХК «Локомотив» Эдди Паскуале

Таким образом, голкипер «железнодорожников» Эдди Паскуале оформил свой первый в карьере «шатаут» в рамках плей-офф КХЛ. Он отразил все 29 бросков по своим воротам.

Единственную шайбу «Локомотива» в этом матче забросил 27-летний защитник Максим Осипов. «Железнодорожники» ведут в серии со счетом 1:0.