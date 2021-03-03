Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Введённые США в 2014 году в связи с воссоединением Крыма с Россией антироссийские санкции продлеваются ещё на один год, сообщили 3 марта в американской администрации.

В официальном уведомлении, которое администрация Штатов разместила в Федеральном реестре, сказано, что нынешний президент страны Джо Байден решил следующее: санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года».

Обоснованием такого решения является мнение американского руководства, согласно которому российская политика «продолжает представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов».

Напомним, США ввели санкции против России «за Крым» в середине марта 2014 года. Затем санкции были расширены в связи с войной в Донбассе. Они продлеваются Вашингтоном ежегодно.

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