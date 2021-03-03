Нальчик, , 21:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии найден пропавший на горе Эльбрус сноубордист, сообщает 3 марта Интерфакс со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного спасательного отряда.

Потерявшегося в горах на высоте около 4 тыс. метров сноубордиста из Москвы 1975 года рождения нашли застрявшим в снегу.

Он съехал с трассы, попал в непогоду и застрял. Спасатели Эльбрусского высокогорного спасательного отряда помогли ему выбраться на маркированную трассу и сопроводили до базы МЧС.

В данный момент его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС вышли на поиск сноубордиста, потерявшегося около 17:10 мск.

Читайте ранее в этом сюжете: На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего сноубордиста