Вашингтон, , 21:45 — REGNUM В очередной передаче Where Gaming Begins AMD сообщила, что ПК-версия будущей игры Resident Evil Village получит поддержку технологии трассировки лучей. Ролик был опубликован 3 марта на YouTube-канале компании.

В видео также были показаны моменты геймплея (игрового процесса) Resident Evil Village (примерно на 9:44), которые продемонстрировали работу технологии. Издание DSOGaming отметило, что сейчас стало ясно: поскольку партнёром Capcom в этом проекте выступает AMD, то игра не получит поддержку DLSS 2.0 (позволяет повысить производительность путём снижения нагрузки на основной процессор видеокарт Nvidia).

Напомним, релиз Resident Evil Village запланирован на 7 мая 2021 года. Ранее продюсер проектаПитер Фабиано объяснил, почему разработчики решили вновь сделать Итана Уинтерса главным героем игры.

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