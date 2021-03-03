Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Новая версия Стратегии национальной безопасности будет разработана в США в 2021 г., сообщила 3 марта журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя заявление американского госсекретаря Энтони Блинкен по поводу стратегических планов Вашингтона, она отметила, что высказанных Госдепом принципов и будет придерживаться нынешняя администрация, разрабатывая новую стратегию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен в своей речи назвал наиболее крупным вызовом для Штатов отношения с Китаем, а Россию, Северную Корею и Иран — менее значимыми, но тоже крупнсерьёзными факторами напряжённости.

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