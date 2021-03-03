Любляна, , 21:37 — REGNUM Ассоциация словенских деревообрабатывающих компаний Sloles пожертвовала большое количество пиломатериалов для ремонта кровли в результате землетрясения, произошедшего в Петрини, и девять грузовиков с 300 кубометрами древесины отправились 3 марта в сторону города Баня. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

В церемонии приёма и передачи этой гуманитарной помощи в окрестностях города Новое Место приняли участие посол Хорватии в Словении Борис Григич, министр сельского и лесного хозяйства Словении Йоже Подгоршек и представители компании Sloles.

Григич подчеркнул по этому поводу важность помощи Словении, которая была среди первых государств, оказавших помощь после землетрясения в Бане, в частности, указывая на важность укрепления межгосударственного сотрудничества, добрососедских отношений и решения некоторых еще открытых вопросов.

Подгоршек заявил, что по этому случаю соседи всегда оказываются теми, кто первыми приходят на помощь, и что словенцы доказали, что они хорошие соседи, всегда готовые помочь.

Напомним, 28 декабря 2020 года землетрясения обрушились на Хорватию. Первое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в районе Загреба. Позднее более слабые землетрясения было ощутимы в различных частях Хорватии, в том числе и на побережье.

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