Женева, Швейцария, , 21:26 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 348 281 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 114 428 211 человек. Такие данные приводит 3 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 6630 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 543 755.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 280 653 новых случаях заболевания и 6630 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

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