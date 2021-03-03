Инта, Коми, , 21:25 — REGNUM Летом 2021 года в Инте планируют начать выпуск карбидов и ферросплавов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Коми, производство откроется на бахе бывшей котельной.

С открытием промышленного предприятия в Инте появятся новые рабочие места. На данный момент уже трудоустроено 12 специалистов. К концу реализации проекта, в 2024 году, руководство намерено расширить штат сотрудников до 250 человек.

«Интинцы до последнего сомневались, что в городе начнется строительство. Однако у инвестора слова с делами не разошлись. Первый этап хотят запустить уже в этом году летом, затем постепенно будут наращивать свои мощности, а значит, и специалистов будут набирать с каждым разом все больше и больше», — отметил мэр Инты Владимир Киселёв.

Проект получил статус резидента Арктической зоны РФ, благодаря этому инвестор получит пакет преференций — существенные льготы по основным «корпоративным» налогам, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест, предоставление земельных участков без торгов, процедура свободной таможенной зоны и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия в 2018 году градообразующего предприятия «Интауголь» местные жители начали массово покидать город, продавая квартиры за бесценок. В 2019 году по поручению президента подготовили план по выводу Инты и Воркуты из экономического кризиса.