Киев, , 21:21 — REGNUM МИД Украины выразил протест временному поверенному в делах Словакии в Киеве Матушу Корбе, сообщает 3 марта пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Бурную реакцию Киева вызвала шутка словацкого премьер-министра Игоря Матовича о готовности обменять украинскую часть Закарпатья на российскую вакцину от коронавируса.

Такой шуткой Матович ответил словацкой радиостанции «Экспресс» на вопрос о вакцинировании от коронавируса. Сказав, что готов отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцину от коронавируса, Матович тут же пояснил, что это была шутка.

«В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словацкой Республики в Украине Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время сегодняшнего интервью словацкому радио «Экспресс». Независимо от мотивов, жанра или контекста заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинского-словацких отношений», — сообщает по этому поводу МИД Украины.

Кроме того, официальный Киев указал, что посол Украины в Словакии Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словакии.

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