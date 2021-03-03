Донецк, , 21:17 — REGNUM Безрезультатным продолжает оставаться обсуждение с Украиной вопросов в области безопасности, сообщили 3 марта в МИД ДНР.

Комментируя итоги переговоров в Контактной группе, которые завершились сегодня, 3 марта, украинские боевики продолжают обстреливать населённые пункты вдоль линии соприкосновения.

При этом Украина игнорирует призывы Донецка и Луганска как можно скорее согласовать обновлённый пакет мер по усилению режима прекращения огня, чтобы конфликт не развивался дальше.

Говоря о цинизме Киева, ведомство отмечает, что перед обстрелами ВСУ «предупреждают международные организации об опасности пребывания в тех или иных местах — в частности, в Еленовке», а людям Украина на этом фоне гарантирует безопасный пропуск через КПВВ «Еленовка — Новотроицкое».

«Получается либо официальному Киеву откровенно наплевать на безопасность, жизнь и здоровье мирных жителей республик, либо на самом деле — это очередная манипуляция для реализации своих политических амбиций, целью которых является любым путём перекрыть существовавший коридор доставки гуманитарных грузов в ДНР», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ДНР проинформировала о том, что получила разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек ВСУ.

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