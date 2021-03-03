Вашингтон, , 21:15 — REGNUM AMD выпустит в продажу видеокарту Radeon RX 6700 XT с объёмом видеопамяти 12 гигабайт только 17 марта 2021 года. Об этом 3 марта сообщает портал Wccftech.

Издание отметило, что информацию о дате старта продаж ему сообщили источники в индустрии. Таким образом, если она соответствует действительности, то устройство появится в магазинах лишь через две недели после официального анонса.

Ранее СМИ сообщили, что в США стоимость AMD Radeon RX 6700 XTсоставит менее $500. Ожидается, что эта видеокарта составит конкуренцию Nvidia GeForce RTX 3060 Ti.

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