Москва, 3 марта, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» за январь 2021 года. По предварительной оценке ведомства, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года составила 146,2 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 582,2 тыс. человек, или на 0,4% (за аналогичный период предыдущего года — уменьшилась на 32,1 тыс. человек, или на 0,02%). Миграционный прирост на 15,5% компенсировал естественную убыль населения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток на ВДНХ

В 2020 году по сравнению с 2019 годом в России отмечалось снижение числа родившихся (в 71 субъекте РФ) и увеличение числа умерших (в 85 субъектах). В целом по стране в 2020 году число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (в 2019 году — в 1,2 раза), в 51 субъекте РФ это превышение составляло 2,5−1,5 раза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2020 год численность населения России сократилась на 510 тыс. человек и составила на 1 января 2021 года 146 млн 238 тыс. человек. В последний раз такое падение наблюдалось 15 лет назад: от 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года.

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