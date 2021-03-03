Киев, , 21:14 — REGNUM В 2018 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко отложил рассмотрение решения о закрытии оппозиционных телеканалов, хотя все материалы для этого были подготовлены.

Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Министр заявил, что вопрос был полностью готов к рассмотрению на заседании Совнацбеза.

«Не переживайте, не скандальте, давайте разберемся, давайте все отложим, проверим… СБУ, наведите резкость», — и так далее», — процитировал Аваков заявление Порошенко по этому поводу.

Силовик отметил, что оснований для закрытия телеканалов и тогда было «более чем достаточно», заявив, что лично видел материалы, которые СБУ предоставила Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после решения нынешней власти о закрытии оппозиционных телеканалов Порошенко заявил, что не сделал это сам исключительно из-за предстоящих в 2019 году президентских и парламентских выборов — чтобы его не обвинили во влиянии на избирательную кампанию. Он отметил, что все оппозиционные телеканалы тогда поддержали Зеленского.