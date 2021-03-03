Киев, , 21:07 — REGNUM В МИД Украины был приглашен временный поверенный в делах Словакии Матуш Корба, которому выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра страны Игоря Матовича.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства вечером 3 марта.

Официальный Киев требует официальных извинений от премьер-министра Словакии, поскольку его «неуместные слова» диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления… которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — заявили в МИД.

ИА REGNUM напоминает, что скандал разразился после того, как премьер-министр СловакииИгорь Матович в эфире одной из радиостанций предложил отдать России украинское Закарпатье в обмен на вакцины от коронавируса, сразу же после этого подчеркнув, что это шуточное предложение.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сразу же через соцсети предложил премьеру Словакии обменять вакцину на несколько регионов своей страны.