Вашингтон, , 21:00 — REGNUM Компания Bethesda объявила, что релиз игры Doom 3 на платформе PS VR состоится 29 марта 2021 года. Анонсирующий трейлер был опубликован 3 марта на YouTube-канале PlayStation.

Отмечается, что в VR-версию шутера (игра, в которой сделан упор на огнестрельное оружие) войдут дополнения Resurrection of Evil и The Lost Mission. DOOM 3: VR Edition также получит наборы новых текстур и звуковых эффектов.

Напомним, релиз оригинальной Doom 3 состоялся 3 августа 2004 года. События игры происходят на Марсе в 2145 году.

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