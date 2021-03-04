4 марта 2021 | Время чтения 6 мин

Право на частную собственность возникло как радикальное требование прав человека по отношению к государству в революционной Европе XVII века и сейчас считается одной из высших «демократических» ценностей цивилизованного мира. Однако оно не является абсолютом. И все правоустанавливающие документы, от Конвенции о защите прав человека и основных свобод и до Гражданского кодекса Украины предусматривают возможность принудительного отчуждения собственности в пользу государства.

Андрей Ганжа, , 09:00 — REGNUM Критики украинского президента Зеленского более полутора лет посмеивались над ним. Мол, «молодой клоун», полностью находящийся под внешним влиянием. От факта влияния никуда не денешься, но надо отдать должное: у Зеленского оказалось достаточно тестостерона в крови, чтобы решиться на такое отчуждение. К чему это может привести — уже другой вопрос.

В сюжете диктаторских по характеру февральских акций украинской власти незаслуженно мало внимания уделяется тому факту, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», которая проходит по территории Украины. Этой частью еще менее полумесяца назад управляла компания «ПрикарпатЗахидтранс».

Сама труба, называемая «Самара — Западное направление», являлась частью системы магистральных нефтепроводов «Дружба», построенной еще в 60-х годах «Ленгазспецстроем». После провозглашения независимости на основании правопреемства он должен был перейти в собственность государства Украина. Однако факта передачи собственности не произошло и трубой по-прежнему владело бывшее «Прикарпатское районное управление магистральных трубопроводов Главного управления по транспорту и снабжению нефтепродуктами при Совете Министров РСФСР», которое в 2001 году получило юридический статус дочернего предприятия российского «Транснефтьпродукта» и было переименовано в «ПрикарпатЗахидтранс».

В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности за государством Украина и вытребовал часть нефтепродуктопровода. Это решение в 2014−15 годах подтвердили Апелляционный и Высший хозсуды. Однако 21 апреля 2015 года Хозяйственного суд Ровенской области по заявлению «ПрикарпатЗахидтранса» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения отменил. В 2018 году это решение утвердил Верховный суд Украины.

В феврале 2016 года «Транснефть» продала «ПрикарпатЗападтранс» компании из Швейцарии International Trading Partners AG, которая, по официальным данным, находится под контролем гражданина Германии Анатолия Шефера. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию «Нефтебитумный завод», принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру «Интерсервис», получить контроль над «ПрикарпатЗападтрансом».

В настоящее время «ПрикарпатЗахидтранс» с уставным капиталом 105 млн 563,427 тысячи гривен принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Интересная получается ситуация: есть решение суда о передаче объекта государству Украина. Отмененное областным и Верховным украинским судом. Отменено на том основании, что «за счет грамотной эксплуатации, своевременного устранения дефектов на базе регулярных технических обследований, замены оборудования и трубопроводов, исчерпавших свой ресурс, технического переоснащения и реконструкции существующих объектов, а также строительства новых, нефтепровод, который эксплуатируется и содержится «ПрикарпатЗападтрансом», фактически является новым объектом, переоснащенном за средства данного юридического лица» (из экспертного заключения УкрГИАП, «Украинского государственного научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза». То есть с правовой точки зрения нефтепровод в собственности Украины никогда не был.

Это правовая часть истории. Дальше начинается политическая. Владельцем International Trading Partners AG, как уже упомянуто, является гражданин Германии Анатолий Шефер. Он же является членом совета директоров и управляющим лицом еще одной швейцарской компании — ITC Industry Trading Company SA., среди контрагентов которой есть украинская компания «МБК Агротехника». Которая, в свою очередь, была основана несколькими физлицами, из которых больше всего выделяются Ян Марченко, ранее фигурировавший как помощник народного депутата Тараса Козака. А также Богдан Козак — брат Тараса Козака. Тарас Козак, напомню, это тот самый владелец трех телеканалов, против которых санкции украинской власти и были направлены.

Ну, а отсюда уже один шаг до фигуры однопартийца Тараса Козака и одного из лидеров левого крыла украинской оппозиции Виктора Медведчука, которому приписывается фактическое владение прикарпатской трубой и на которого, в первую очередь, были направлены санкции действующей власти. Сам Медведчук убеждает всех, что к газопроводу «никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи».

Повторюсь, по-человечески можно симпатизировать политической смелости Зеленского, пошедшего на такой отчаянный шаг, как национализация. Но смелость шага нивелируется безграмотностью его исполнения.

Во-первых, «решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины», то есть о национализации нефтепровода, было принято на заседании СНБОУ 19 февраля. Тем самым Совет узурпировал функции суда, потому что судебное решение Высшего антикоррупционного суда имело место только спустя пять дней, 24 февраля.

Во-вторых, один из собственников продуктопровода, International Trading Partners AG, никак не связан с приближенными Тараса Козака. «МБК Агротехника» аффилирована с другой компанией гражданина Германии Шефера. И в любом непредвзятом суде причастность этих собственников (белорусы, швейцарцы, немец) к «финансированию терроризма» (что вменяют Козаку) вызовет вполне обоснованные сомнения.

В-третьих, украинские правоохранители, включая Офис генерального прокурора, назвали экспертное заключение 2015 года «недостоверным выводом», а эксперту предъявлено «подозрение о совершении преступления». Таким образом, у Фонда госимущества Украины появился повод для пересмотра решения хозяйственного суда Ровенской области на основании вновь открывшихся обстоятельств. Но ведь решение о национализации принимать и указы подписывать следует ПОСЛЕ судебного решения. А теперь этот вердикт суда в любой апелляции будет восприниматься и рассматриваться как «принятый под давлением».

В-четвертых, следовало бы обратить внимание и на срок исковой давности. С момента нарушения прав и интересов Украины Ровенским судом прошло 5 лет и 10 месяцев, а установленный срок исковой давности для признания недействительной сделки, совершенной под влиянием насилия или обмана — пять лет (статья 1293 Гражданского кодекса Украины).

Эти достаточно детские «ошибки исполнения» могут иметь очень неприятные последствия, причем не только для Украины. Прежде всего, создаются условия для «грандиозного шухера», очередного передела собственности под предлогом политической целесообразности. А это означает: инвесторам напрячься! Ведь, как ни крути, и белорусы, и швейцарцы были именно инвесторами, причем инвесторами в реальный сектор, а не в спекулятивные бумаги.

И трудно сказать, как будет воспринята эта «национализация» в Швейцарии и Белоруссии. Особенно в Белоруссии: там Мозырский и Новополоцкий заводы являются важнейшими поставщиками дизельного топлива на Украину. В августе прошлого года в разгар сельскохозяйственных работ эти заводы отгрузили нам 238,2 тысячи тонн дизтоплива, при том что нормативным для данного направления является 180 тысяч. Это 42,3% в общем импорте страны. А ведь новый сезон уже на носу.

Но самое главное — национализация «ПрикарпатЗахидтранса» как прецедент. Какого роскошного «трампа» («козырь» по-английски) вкладывает Украина в рукав развивающихся стран, куда на рубеже прошлого-нынешнего века локомотивы экономики выводили свои предприятия и формировали свои сети. Даже в России — от французского «Ашана» до американской «Пепсико»!