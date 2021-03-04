Бангкок, , 08:36 — REGNUM Американская компания Facebook удалила 185 аккаунтов, связанных со спецслужбами Таиланда. Это первый случай, когда Facebook ввела ограничения на профили, ассоциирующиеся с тайским правительством, сообщает 3 марта Reuters.

В связи с «неподобающим поведением» была заблокирована целая «тайская сеть» — 77 аккаунтов, 72 страницы и 18 групп в Facebook. Еще 18 аккаунтов заблокировали в Instagram.

Представители Facebook уверены, что данные аккаунты связаны с тайскими вооруженными силами, которые пылись нанести удар по южным провинциям Таиланда, где уже долгое время идет борьба за независимость.

Пресс-секретарь тайской армии отказался комментировать инцидент корреспондентам Reuters.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в южных провинциях Таиланда уже более 10 лет действует несколько террористических группировок сепаратистов. Они ведут партизанскую войну против правительственных войск с целью создания независимого мусульманского султаната. За 10 лет этой необъявленной войны жертвами конфликта в провинциях Яла, Паттани и Наратхиват и Сонгкхла стали более 6 тысяч человек.