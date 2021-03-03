Подгорица, 3 марта 2021, 21:26 — REGNUM Черногория, после выборов, прошедших в августе 2020 года, и формирования нового правительства, находится на повестке дня политики Вашингтона и Брюсселя, которое становятся свидетелями того, что проевропейский и натовский курс Подгорицы может оказаться под угрозой. Такое заявление 3 марта в интервью черногорскому телеканалу RCTG сделала политолог и председатель Хельсинкского комитета по правам человека в Сербии Соня Бисерко.
Она утверждает, что США и ЕС этого в свое время не поняли, потому что, по её словам, их приоритетом было смещение власти в Черногории. А что будет дальше они не подозревали.
Она отметила, что, хотя и есть за что осудить затянувшуюся власть одной партии и одного человека в стране, «проблема заключается в отрицании того, что происходит в Черногории, и в отсутствии альтернативы».
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