Подгорица, , 21:26 — REGNUM Черногория, после выборов, прошедших в августе 2020 года, и формирования нового правительства, находится на повестке дня политики Вашингтона и Брюсселя, которое становятся свидетелями того, что проевропейский и натовский курс Подгорицы может оказаться под угрозой. Такое заявление 3 марта в интервью черногорскому телеканалу RCTG сделала политолог и председатель Хельсинкского комитета по правам человека в Сербии Соня Бисерко.

Она утверждает, что США и ЕС этого в свое время не поняли, потому что, по её словам, их приоритетом было смещение власти в Черногории. А что будет дальше они не подозревали.

Бисерко «Сейчас такой исход созревает медленно, и это проявляется в их реакциях и в том, что Черногория стала проблемной темой, обсуждаемой в различных органах ЕС, а также упоминаемой в заявлениях американских представителей и президента Байдена. Черногория стоит на повестке дня, и они исходят из того, что на самом деле речь идет о ее проевропейской и натовской ориентации и о том, что Москва и Белград делают все, чтобы нынешние местные выборы в Никшиче подтвердили тенденцию, которая началась во время предвыборных митингов прошлого года. Они пытаются через эту победу утвердить консервативное направление в обществе или право на революцию, которая произошла во время митингов прошлого года».

Она отметила, что, хотя и есть за что осудить затянувшуюся власть одной партии и одного человека в стране, «проблема заключается в отрицании того, что происходит в Черногории, и в отсутствии альтернативы».

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