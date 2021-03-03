Москва, , 20:55 — REGNUM Два стратегических бомбардировщика В-1В, принадлежащие ВВС США, перехвачены российским истребителем Су-27 над Балтийским морем при приближении к границе России, сообщает 3 марта национальный центр управления обороной.

Истребитель из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа был поднят в воздух после обнаружения над нейтральными водами Балтийского моря двух воздушных целей.

«Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — указано в сообщении.

Воздушные цели были опознаны как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Истребитель Су-27 сопроводил их над Балтийским морем до разворота от границ России. Нарушения государственной границы РФ не допущено.

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