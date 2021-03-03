Киев, , 20:55 — REGNUM Крупный бизнес крайне настороженно воспринял такие решения президента Владимира Зеленского, как запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также объявление санкций против главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире Ukrlife. tv заявил 3 марта политический эксперт Тарас Загородний.

«Они сами не понимают, что они делают и куда они хотят двигаться», — заявил эксперт, комментируя поведение власти во главе с Зеленским.

По его словам, когда были введены санкции против каналов, большинство финансово-промышленных групп Украины восприняли это как признак того, что власть может в любой момент начать отбирать фабрики и заводы.

«Потому что логика такая — «а что будет дальше? и к чему это приведет?». Ведь секретарь СНБО Алексей Данилов пообещал, что власть дальше пойдет и будет выяснять, что там с 1991 года… А это уже фактически пересмотр итогов приватизации, это уже вопрос на многие миллиарды… В данном случае, конечно же, начинается угроза другим игрокам, т. е. олигархам Коломойскому, Ахметову, Боголюбову, Жеваго и другим олигархам… Они уже почувствовали угрозу, очень настороженно это восприняли», — проанализировал политический эксперт.

«Конечно же, хитом сезона являются введение санкций против Медведчука и закрытие трех телеканалов, которые влекут за собой очень долгоиграющие последствия. И для власти Зеленского, и для страны», — отметил он.

Загородний уверен, что решение объявить санкции серьезно усложнит жизнь президенту Владимиру Зеленскому — вплоть до того, что может привести к досрочным выборам.

«Этот шаг Зеленского в действительности сильно усложнил ему жизнь. Власти кажется, что в краткосрочном периоде они получат какой-то результат — хайп, поддержку, причем не от своего электората — то в действительности, в долгосрочном периоде, даже среднесрочном периоде это, скорее всего, приведет к досрочным парламентским выборам. И не исключено, что к досрочным президентским выборам», — спрогнозировал политический эксперт.

Загородний разъяснил, что Зеленский как президент должен поддерживать равновесие, а вместо этого он продемонстрировал, что склонен к эмоциональным решениям.

«Есть такое понятие как «логика власти». Когда человек облечен властью, у него есть функция, что называется, точки равновесия — и между финансово-промышленными группами, и между внешними игроками. И любые эмоциональные решения тут приводят только к стратегическому ухудшению ситуации», — аргументировал он.

В завершение эксперт подчеркнул, что указ президента Зеленского о санкциях против телеканалов и Медведчука не соответствует законодательству Украины.

«Например, по поводу санкций. Не буду говорить про юридическую сторону того, как это вводилось. Юридической стороны там нет… Какими бы ни были решения суда, по крайней мере, когда есть решение суда — есть арбитр», — пояснил он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов анонсировал дальнейшие решения СНБО относительно народных депутатов с огромными доходами, которые никогда не работали в бизнесе.

«Поверьте — продолжение следует. Далее будут оффшоры, дальше будет собственность. Далее все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу… И поверьте, в ближайшее время на следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше интересного. Все будем возвращать — в том числе, то, что касается украинских недр», — отметил Данилов.

Крупнейшие олигархи Украины предпочли это заявление секретаря СНБО не комментировать.