Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Sony подала заявку на патент странного контроллера, который выглядит в точности как банан. Об этом 3 марта сообщает портал Game Rant.

Компания заявила, что было бы неплохо, если бы пользователи могли использовать в качестве контроллера «недорогое, простое и неэлектронное устройство». Она также написала, что решить эту проблему может «не светящийся пассивный объект», который пользователь будет держать в руках. Издание отметило, что пока сложно сказать, реализует ли Sony когда-либо идею, описанную в этой патентной заявке.

https://twitter.com/GamesRadar/status/1367089946134278144

В январе 2021 года ИА REGNUM сообщило, что Sony подала патентную заявку на новую функцию для гарнитур виртуальной реальности PS VR. Отмечается, что новая технология может использоваться в хоррор-играх или в играх для вечеринок.

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