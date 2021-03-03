Мурманск, , 20:51 — REGNUM Мурманские учителя массово жалуются в профсоюз народного образования на невыплату надбавок за классное руководство. Об этом губернатору региона Андрею Чибису сообщила глава профсоюза Елена Меркушова.

«Невыплата ежемесячного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам на протяжении 2-х месяцев является по факту задержкой части заработной платы. В связи с этим просим Вас принять все необходимые оперативные меры для выплаты заработной платы в полном объеме», — говорится в обращении Меркушовой губернатору.

Согласно постановлению правительства Мурманской области, классным руководителям ежемесячно должны выплачивать по 10 тысяч рублей.