Мадрид, , 20:49 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Иско возможно не покинет клуб в летнее трансферное окно, вопреки интересу со стороны других европейских команд.

Согласно данным портала AS, 28-летним хавбек заинтересована «Севилья», а также ряд клубов из чемпионатов Италии и Англии. При этом Иско расценивает возможность остаться в «королевском» клубе, если почувствует доверие от главного тренера команды Зинедина Зидана.

Иско защищает цвета «сливочных» с 2013 года. В текущем сезоне он провел в общей сложности 19 матчей и отличился одной голевой передачей.