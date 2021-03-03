Подгорица, , 20:48 — REGNUM Партия численностью 30 000 доз китайской вакцины Sinopharm прибыла в Черногорию.

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Правительство страны объявило, что ценное пожертвование Китайской Народной Республики Черногории является еще одним доказательством исключительного сотрудничества и традиционной дружбы между двумя странами и народами.

«Я верю, что количество вакцинированных будет таким, как мы ожидали. Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к гражданам с призывом пройти вакцинацию, а также придерживаться всех мер, потому что процесс иммунизации требует определенного времени. Соответственно, я еще раз прошу граждан соблюдать все эпидемиологические меры, чтобы защитить свое здоровье и здоровье всех граждан Черногории», — сказала министр здравоохранения Боровинич Бойович.