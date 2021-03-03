Вашингтон, , 20:44 — REGNUM Любой ценой не допустить реализации «Северного потока — 2» пообещала 3 марта кандидат на пост первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман.

На слушаниях в Конгрессе дипломат сказала, что будет «делать всё, чтобы не допустить продвижения проекта».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден назвал СП-2 «плохой сделкой» для ЕС.

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